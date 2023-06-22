Başkan Günel'den Kuşadası'na önemli inşaat kararı

Başkan Ömer Günel'in talimatıyla konu ile ilgili hazırlıklara başlayan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, belediye ve ilgili kurumlarca yol, kaldırım, asfalt, elektrik, su, kanalizasyon, telefon ve doğal gaz gibi alt yapı planlamaları henüz tamamlanmamış olan bölgelerde inşaat ruhsatı verilmeyecek. Yapılacak olan bu çalışmayla ilgili imar komisyonu, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarına bilgi paylaşımında bulunulacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hedeflerinin planlı kentleşme olduğuna dikkat çekerek “Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizin uzun yıllardır çözüm bekleyen alt ve üst yapı sorunlarını gidermek için çalışıyoruz. Eski yerleşim bölgelerinde elimizden gelenin en iyisini yaparak mevcut alt ve üst yapıyı en sağlıklı hale getirmek için mesai harcıyoruz. Bu bölgeler için yapabileceğimiz şeyler sınırlı ancak yeni yerleşim bölgelerinin planlı ve sağlıklı gelişim gösterebilmesi için belediyemiz ve ilgili kurumlarca alt yapı planlamaları tamamlanana kadar inşaatlara ruhsat vermemek üzere bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın uygulanması merkezdeki eskimiş yapıların dönüşümünü de hızlandıracak. İnşaat faaliyetinde bulunacak hemşehrilerimizin konu ile ilgili gerekli anlayışı ve duyarlılığı göstereceğinden şüphemiz yoktur.” dedi.