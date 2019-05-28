Başkan Günel'den Kuşadası'nda yaz sezonu için seferberlik

Kuşadası'nda seçim sonrası başlayan değişim rüzgarı hız kesmeden devam ediyor.

Turizm sezonu öncesinde ilan edilen seferberlik kapsamında Kuşadası çevre yolu başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklardaki bakım onarım işlemleri tamamlanma aşamasına geldi. Başkan Ömer Günel, “ Seçimler öncesinde üzerinde çalıştığımız konulardan biri olan şehir giriş çıkış noktalarının iyileştirilmesi hususunda ekiplerimiz, Aydın Büyükşehir Belediye ekiplerinin de desteği ile birçok noktadaki çalışmaları tamamladılar. Hedefimiz, ilçemize gelecek misafirlerimizi daha şehrin girişinde en iyi şekilde karşılamak. Uzun zamandır ihmal edilen bu konuda gerek çevre yolu güzergahında gerekse şehir içi cadde ve sokaklardaki bakım onarım çalışmalarını tamamladık. Yıl sonunda başlayacağımız sahil bulvarı yenileme çalışmalarımız ile 2020 yılında Kuşadası'nın çehresi değişecek. Seçimler öncesinde söz verdiğimiz gibi bizim heybemiz hizmet dolu. Kuşadası'ndaki değişimi herkes görecek ve hissedecek. Bu konuda en başından beri en büyük destekçimiz olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na ve ekiplerine teşekkür ederiz. Kuşadası'nda artık hizmet alan sınır sorunu yoktur” dedi.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Karaova Mahallesi'nde 13 bin metre karelik bir yol yenileme çalışmasına başladı. Çalışmalar kapsamında 854, 856 ve Karaova sokaklarda hafriyat ve tesviye işlemleri tamamlanarak kilit parke taşı döşenmeye başlandı. Kaldırım ve bordürleri de yenilenen sokaklara toplam 13 bin metre kare parke taşı döşenecek. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaova Mahallesi'nin yanı sıra Sanayi Sitesi'nde de yol yapım çalışmasına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hafriyat ve tesviye çalışması yürütülen Sanayi Sitesi sokaklarına Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt dökülecek.

Kuşadası Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları'nın yetki alanında bulunan çevre yolu refüjlerinin temizlik çalışmalarını yapıyor. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler çevre yolu refüjlerinde kötü görüntüye neden olan otları biçerek biriken kirliliği toparlıyor.

Kuşadası Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan 43 yeraltı çöp konteynerinin on beşinin bakımlarını yaparak kentin farklı noktalarına yerleştirilmek üzere 550 adet yeni yerüstü çöp konteyneri temin etti. Yeni çöp konteynerleri Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda tespit edilen noktalara yerleştiriliyor. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine yeraltı ve özel tasarımlı yerüstü çöp konteynerlerini boşaltmak için sabit kompaktörlü ve elektronik vinçli bir araç kazandırdı. Çaça ismi verilen özel tasarım araç sayesinde Kuşadası'nda çöpler el değmeden toplanabiliyor.