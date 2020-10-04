Başkan Günel'in “ satın alma, sahiplen “ çağrısı karşılık buldu

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden 2020 yılının ilk 9 ayında 235 köpek, 59 kedi sahiplendirildi.

Yaşama geçirdiği hayvan dostu çalışmalar ile tüm Türkiye'ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, kentte “satın alma, sahiplen” kampanyasına da öncülük ediyor. Kuşadası'nın hayvan sever belediye başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yapılan bir protokolle Kuşadası Belediyesi'nin yetki alanına geçen Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına sunduğu barınma, beslenme, kısırlaştırma ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra, ömürlük yuvalarını bulmalarına da aracılık ediyor.

Kuşadası'nda bizzat Başkan Ömer Günel'in çağrısı ile başlatılan “Satın alma, sahiplen” kampanyası, hayvan severlerden büyük destek görüyor. Kuşadası'nda artık kedi veya köpek sahibi olmak isteyen vatandaşların akıllarına ilk olarak Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi geliyor. 2020 yılının ilk 9 ayında 235'i köpek, 59'u kedi olmak üzere toplam 394 hayvanın sahiplenilmesini sağlayan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen acil müdahale aracı Haybulans tarafından getirilen sokak hayvanlarını tedavi de ediyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sokak hayvanlarının kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek “Kentleşme ile birlikte yaşam ve beslenme alanları daralan can dostlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak hepimizin ortak görevidir. Kuşadası Belediyesi olarak bizler, kentimizde yaşayan tüm canlılardan sorumlu olduğumuza inanıyor ve hayvan dostu tüm projelere katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bir hayvanın bakımını üstlenmek isteyen hemşehrilerimizi, satın almak yerine Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden hayvan sahiplenmeye yönelik yaptığımız çağrının kısa süre içerisinde karşılık bulması bizleri memnun etti. Ancak bu yeterli değil. Bakıma, ilgiye ve sevgiye muhtaç durumda olan çok sayıda can dostumuz barınağımızda sizleri bekliyor” dedi.