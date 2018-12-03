Başkan Gürşat Kale emekli öğretmenlerle buluştu

Programa katılan tüm öğretmenleri kapıda karşılayan ve tek tek ilgilenen Başkan Kale, “Öncelikle davetimize icabet ederek bizleri onurlandırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Kutsal bir görevi üstlenen öğretmenlik mesleğinde emeklilik yoktur. Öğretmenlerimiz sadece memuriyetlerinde emekliye ayrılmışlardır. Onları bilgi birikim ve tecrübeleriyle geleceğimize ışık olmaya devam edeceklerdir. Hayatını öğrencilerine adamış siz değerli öğretmenlerimiz her zaman başımızın tacısınız. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Kendilerine gösterilen ilgi ve samimiyetten dolayı büyük bir memnuniyet duyan öğretmenler, bugüne kadar hiçbir belediye başkanının böyle bir organizasyon düzenlemediğini ifade ederek Başkan Kale'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.