Başkan Gürün, Muğlalı gazileri Çanakkale'ye uğurlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde Muğla'da yaşayan 77 Gazi için Çanakkale ziyareti düzenledi. Başkan Dr. Osman Gürün Çanakkale'de iki gün geçirecek olan Gazileri uğurladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'gazilik ve nareşallik' unvanı verilmesinin 101. Yılı ve Gaziler Günü nedeni ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Çanakkale gezisi düzenledi. Muğla'da yaşayan 77 Gazi düzenlenen törenle tarihin akışının değiştiği Çanakkale'ye uğurlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nden uğurladığı 77 Gazi, Çanakkale'de Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Büstü, Anzak Koyu, Mehmetçiğe Saygı Büstü, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Anafartalar, Kabatepe'de kurulan tüm Çanakkale Savaşları'nı anlatan Simülasyon Merkezi'ni ziyaret edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Dalaman Ortaca Köyceğiz Harp Malulü Gaziler temsilcisi Ercan Akkurt 19 Eylül Gaziler Günü'nde düzenlenen Çanakkale gezisi için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

“Bizler vurulduğumuz zaman değil unutulduğumuz zaman ölürüz”

Milas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Sarban gazilerin vurulduğu zaman değil hatırlanmadığı, unutulduğu gün öldüğünü söyledi ve gazileri hatırlayan, Çanakkale'ye gönderen Başkan Gürün'e teşekkür ettiklerini belirtti.

Dalaman Muharip Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Çetin 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilere böyle güzel bir jesti ancak Başkan Gürün'ün yapabileceğini söyledi.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen bugün bir yolculuğa çıkacaklarını, destan yazılan topraklarda şehitlerimizi yad edeceklerini söyledi.

“Gazilerimiz Dünya Tarihinin Değiştiği Topraklara, Muğla'dan selam ve saygı götürüyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün gazilerin Çanakkale'ye uğurlanması töreninde yaptığı konuşmada dünya tarihini değiştiren, Çanakkale'nin çok önemli bir destan olduğunu söylerken, yaşayan kahramanlar olan gazilerin Muğla'dan Çanakkale'ye saygı ve minnetlerini götüreceklerini belirtirken birlik olma mesajı verdi.

Başkan Gürün, “Vatan toprakları için canını hiçe sayan yaşayan kahramanlarımız siz gazilerimiz için büyük bir hassasiyetimiz var. 19 Eylül Gaziler Günü'nün 101. Yılında sizleri Çanakkale'ye uğurluyoruz. Hepiniz yeni bir sefere çıkacak delikanlı gibi heyecanlısınız. Dünya tarihinin değiştiği, Türk Milleti'nin gücünü yedi düvelin gördüğü destan yazılan topraklara gideceksiniz. Resmi rakamlara göre Çanakkale Savaşları'nda Muğla'mızın 671 şehidi ve sayısını bilemediğimiz gazimiz var. Ülkemizin birliği, beraberliği için başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tek yumruk olan Türk Milleti büyük bir destan yazdı. Bugün de bu birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Zaman geçtikçe hafızalar çok taze durmuyor, unutulmaması gereken çok önemli değerlerimiz var. Bu değerlerin en başında vatan toprakları için canını hiçe sayan şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Çanakkale, Kıbrıs için düzenlediğimiz etkinlikler, gezilerle bu değerlerimize sahip çıkıyor, 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizle ulusal bilincimizi diri tutuyoruz. Muğla'dan 77 gazimiz Gaziler Günü'nün 101.yılında destan yazılan topraklara Muğla'mızın saygı ve minnetini götürecek. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.