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Başkan İnal, öğrencileri yalnız bırakmadı

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla Yaykın İlk ve Ortaokulu’nda öğrencileri yalnız bırakmadı.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla Yaykın İlk ve Ortaokulu'nda öğrencileri yalnız bırakmadı.


Okulda İstiklal Marşı törenine katılan Başkan İnal, “Köy okullarımızın tüm sınıflarında ve tüm bağımsız anaokullarında bugün itibarıyla Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim bakanımızın direktifleri ile yüz yüze eğitime başlandı. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız Murat Uysal ile birlikte Yaykın İlk ve Ortaokulumuzda İstiklal Marşı törenimize katıldık. Eğitim Öğretimin ikinci yarısında öğrencilerimize başarılar, öğretmenlerimize ise kolaylıklar diledik. Yüz yüze eğitimde kullanılmak üzere okulumuza bir basketbol ve futbol topu hediye ettik. Eğitim bir millet için en önemli ham maddedir. Tüm okullarımızın da en yakın zamanda kontrollü olarak yüz yüze eğitim ve öğretime açılması temennilerimle tüm öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.

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