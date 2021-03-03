Başkan İnal, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Karacasu Yenice Mahallesi'nde sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında iki ev büyük zarar gördü. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal bölgeye gelerek yaptığı incelemelerin ardından, yangında evleri zarar gören, Latif Kuyucaklıoğlu ve Nejdet Kuzu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan İnal, yangında evleri zarar gören vatandaşlara belediye olarak destek olacaklarını ifade etti.