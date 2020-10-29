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Başkan İnal'dan esnafa 29 Ekim hediyesi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ve beraberindekiler esnafları tek tek ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye etti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ve beraberindekiler esnafları tek tek ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye etti.



Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında Karacasu ilçesinde de Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, MHP ve AK Parti ilçe yöneticileri ile birlikte esnafları ziyaret etti. Esnaflara hayırlı işler dileyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Başkan İnal, Türk Bayrağı hediye etti.



Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "Milli egemenliğimizin temeli cumhuriyetimizin 97. yılı kutlamaları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Murat Uysal, AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Turancan Önem ile birlikte esnaflarımızı ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı esnaflarımıza hediye ettik. Türk milleti olarak bugün bu topraklarda hür ve bağımsız şekilde ve huzur içinde yaşıyorsak bunu Cumhuriyete ve Cumhuriyetin kazanımlarına borçluyuz. Milletimizin ortak eseri, bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve millet egemenliğinin sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını coşku ile kutluyorum" dedi.

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