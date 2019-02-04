Başkan İzgü 3. dönem için yeniden yetki aldı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde yapılan ziraat odası seçimlerinde mevcut başkan Necdet İzgü güven tazeledi. Ziraat odaları seçimlerinin Nazilli ayağında Nazilli Ziraat Odası Başkanlığı için 2 liste yarıştı. 2 dönemdir başkanlık görevini yürüten Necdet İzgü'nün listesi bir kez daha seçimlerden galip çıktı.

Nazilli Belediyesi Kültür Merkezi Nikah Salonunda 81 delegenin katılımı ile mevcut başkan Necdet İzgü ve karşı listede yer alan Birken Şen'in listesi yarıştı. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık başta olmak üzere muhtarlar, delegeler, ziraat odası üyeleri, diğer ilçelerin ziraat odası başkanları, davetliler ve Nazilli Belediye Başkan adaylarının katıldığı 24. Olağan Genel Kurulda 81 delegenin kullandığı ve 80'inin geçerli sayıldığı oylamada sandıktan 53 oy çıkartan Necdet İzgü'nün beyaz listesi yeniden güven tazeledi. 27 oyda kalan genç rakibi Birkan Şen'i seçimlerin hemen ardından kutlayan Başkan İzgü, “Kazanan demokrasi oldu. Kazanan Çiftçimiz oldu. Bundan böyle yine eskiden olduğu gibi üretim için, çiftçimiz için, Nazilli'miz için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Seçime katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Seçimlere katılarak bir konuşma yapan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da üretimin çok önemli olduğunu, ithalatı azaltarak yerli ürünlere ağırlık verilmesi ve üreten toplum olmamız gerektiğini söyledi.