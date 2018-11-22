Başkan Kale, Beyköy'ün sorununu çözdü

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kale, İncirliova Belediyesi tarafından yapımı başlatılan düğün alanı ve sosyal tesis inşaatının kısa bir süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen ve mahalle sakinlerinin sorunlarını taleplerini de dinleyen Başkan Kale, burada yaptığı açıklamada; “İncirliova Belediyesi olarak tüm mahallelerimizin sorunlarını ivedilikle çözüme kavuşturma gayreti içerisindeyiz. Beyköy Mahallemizde yıllardır talep edilen ancak bir türlü çözüme kavuşturulamayan düğün alanı ve sosyal tesis ihtiyacını çözüme kavuşturmak için geçtiğimiz günlerde çalışma başlattık. Yaklaşık 600 metrekarelik bir alan üzerinde yapımını başlattığımız düğün alanı, yemekhane, çocuk oyun parkı ve otopark bulunan tesisimiz en kısa sürede tamamlayarak sizlerin hizmetinde olacaktır. Böylece yılların sorununa çözüm bulmuş olacağız. Tesisimiz mahallemize siz değerli vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Güle güle kullanın” dedi.

Başkan Kale'nin yaptığı ziyaretten ve mahalleye kazandırılan hizmetlerden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Beyköy Mahalle Muhtarı Coşkun Akoğlan ise ; “Başkanım öncelikle mahallemize yaptığınız ziyaretten dolayı teşekkür ediyoruz. Görev süreniz içerisinde mahallemizin sorunlarına çözüm üretmek adına büyük gayret sarf ettiniz. Bugüne kadar birçok hizmeti mahallemizle buluşturdunuz. Ancak, müjdesini verdiğiniz sosyal tesis bizler için çok önemliydi. Bu tesisi mahallemize kazandırmış olmanızdan dolayı sizlere şahsım ve mahallemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Allah sizden razı olsun” şeklinde konuştu.

Özdemir'e tekerlekli sandalye hediye etti

Beyköy Mahallesinde ikamet eden ve yürüme problemi bulunan Şükrü Özdemir'i evinde ziyaret eden Başkan Kale, Özdemir'e bir adet tekerlekli sandalye hediye etti.

Uzun zamandır ayağında platin bulunduğunu ve yürümede güçlük çektiğini belirten Özdemir “Buraya kadar gelip bizleri onurlandırdınız. Allah sizden razı olsun Başkanım” diyerek Kale'ye teşekkür etti.

İncirliova Belediyesi olarak engelli vatandaşlara yönelik pozitif ayırımcılıktan yana olduklarını ve onların sorunlarını çözüme kavuşturmak için büyük gayret sarf ettiklerini ifade eden Başkan Kale; “Size bir nebze de olsa yardımcı olabildiysek ne mutlu bizlere. Hayır dualarınızı bize yeter. Allah sizlerden de razı olsun” dedi.

Başkan Kale, daha sonra Muhtar Akoğlan ile birlikte İncirliova'nın da en yaşlı kişilerinden olan ve Beyköy Mahallesinde ikamet eden Nuru Evcimen'i evinde ziyaret ederek kısa bir süre sohbet etti.