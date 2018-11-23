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Başkan Kale emekli öğretmenleri unutmadı

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle ilçedeki emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek birer adet çiçek takdim etti.


Bugüne kadar hiçbir belediye başkanının kendilerini ziyaret etmediğini ifade eden öğretmenler Başkan Kale'nin yaptığı ziyaret ve takdim ettiği çiçekten dolayı onur duyduklarını dile getirerek Teşekkür etti.


Öğretmenlerin kutsal bir görev üstlendiğini ifade eden Başkan Kale; “Öğretmenlerimiz çağı yakalamış, gelişeme ve yeniliklere açık, modern, milli ve manevi değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesinin yanı sıra toplumsal yapımızın şekillenmesinde önemli bir misyonu üstlenmektedirler. Bizler onlar için ne yapsak azdır. Öğretmenlerimizi yılda bir kere değil her zaman hatırlamaktan, onlara hizmet etmekten onur duymaktayız. Önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz bir organizasyonla ilçemizdeki tüm emekli öğretmenlerimizle bir araya geleceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta meslekleri başında şehit olmuş öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anar, öğretmenlik mesleğini layıkıyla icra eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarım” dedi.

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