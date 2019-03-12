Başkan Kale, gençlerin desteğini aldı

Özellikle mahalle istişare toplantıları sonrasında seçim koordinasyon merkezi önünde toplanan ve araç konvoyuna katılan gençler yaktıkları meşaleler, attıkları sloganlarla Başkan Kale'ye tam destek veriyor.

Gençlerin kendisine gösterdiği yoğun ilgi ve destekten dolayı büyük memnuniyet duyan Başkan Kale; “Mahalle sohbet toplantıları kapsamında gittiğimiz her yerde bizleri yalnız bırakmayan, yoğun bir şekilde destek veren gençlerimize şükranlarımı sunuyorum. Gençlerimizle başaracağız. 31 Mart'ta zafere hep birlikte ulaşacağız. Allah hepsinden razı olsun” dedi.