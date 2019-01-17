Başkan Kale, İncirliova'ya yeni kepçe kazandırdı

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'nin girişimleri sonrası MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ve Deniz Depboylu'nun destekleriyle Türkiye Belediyeler Birliği tarafından İncirliova Belediyesine bir adet kepçe kazandırıldı.

İncirliova Belediyesi olarak araç ve ekipmanlarının yenilenmesine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Kale, “Halkımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ihtiyacımız olan araç ve ekipmanları ilçemize kazandırma gayretinde olduk. Daha önce bir adet engelsiz yaşam aracı, hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, yol süpürme aracı, çöp nakil kamyonu, sosyal hizmetler hasta taşıma araçları, minibüs, çöp ıslah dozeri gibi birçok araç alarak belediyemize kazandırdık. Son olarak da bir adet loder kepçeyi araç filomuza kattık. Bu kepçenin belediyemize kazandırılmasında büyük destek sağlayan Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcılarımız Sadir Durmaz ve Deniz Depboylu'ya Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'e şahsım ve İncirliova'mız adına şükranlarımı sunuyorum. Yeni kepçemiz İncirliova'mıza hayırlı olsun” dedi.