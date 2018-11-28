Başkan Kale öğretmenleri yalnız bırakmadı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlere birer adet çiçek takdim edip öğretmenler gününü kutlayan Başkan Kale; “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yetişmesinde göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyor. Öğretmenler gününüzü kutluyorum” dedi.

Belediye Başkanı Gürşat Kale'nin eğitim ve öğretime yaptığı katkılar, öğretmenlere gösterdiği ilgi ve samimiyetin yanı sıra öğretmenlik mesleğine verdiği değerden dolayı onur duyduklarını ifade eden öğretmenler takdim edilen çiçeklerden dolayı da teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çiçek takdimi sonrası öğretmenlerle sohbet eden Başkan Kale; “ Milli ve manevi değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesinde sizlerin emek ve katkıları çok önemlidir. İncirliova Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Sizlerin ve eğitim kurumlarımızın taleplerini ivedilikle çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. Bizler sizin için ne yapsak azdır” dedi.

Düzenlenen etkinliklere İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, Belediye Başkan Yardımcısı Baki Aslantaş ile ilçe genelinde görev yapan tüm öğretmenler katıldı.