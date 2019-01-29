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Başkan Kale; “Sporun ve sporcunun yanındayız.”

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale; 14-20 Ocak tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında 46 kilo Yıldızlar Light Contact Kategorisinde 2.

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale; 14-20 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında 46 kilo Yıldızlar Light Contact Kategorisinde 2. olan İncirliovalı Emel Urfalıoğlu'nu kabul etti.


Genç Kick Boksçu Urfalıoğlu'nu tebrik eden Başkan Kale; “Katıldığın her müsabakada çeşitli dereceler elde ederek İncirliova'ya dönmen göğsümüzü kabartıyor. Başarıların devamını dilerim. İncirliova Belediyesi sporun ve sporcunun yanında yer almaya devam edecektir. İnşallah daha büyük başarıların altına imza atarsın. Seni kutluyorum” dedi.


Babası Sabahattin Urfalıoğlu ile birlikte Başkan Kale'yi ziyaret eden Başarılı Kick Boksçu 13 yaşındaki Emel Urfalıoğlu da kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek 5-10 Şubat tarihleri arasında Bartın'da düzenlenecek olan Okullar Arası Türkiye Şampiyonasında da dereceyle döneceğinin sözünü verdi.

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