Başkan Kale'den Zeynep'e bisiklet

Sınıf Öğrencisi Zeynep Sargın'a bir adet bisiklet hediye etti.

Zeynep Sargın'ı ve ailesini makamında kabul eden Başkan Kale; “Mahalle istişare toplantıları kapsamında geçtiğimiz ay Kasım Ayı içerisinde Karabağ Mahallemizi ziyaret etmiştik. Zeynep kızım da bizden bir adet bisiklet talebinde bulunmuştu. Bizler de kendisine eğer yarıyıl tatilinde başarılı bir karne getirirse bu isteğini yerine getireceğimizin sözünü vermiştik. Bugün de sözümüzü yerine getirerek Zeynep kızımıza bir adet bisiklet hediye ettik. İncirliova Belediyesi olarak eğitim ve öğretimi her zaman desteklemeye, başarılı yavrularımızı ödüllendirmeye büyük önem vermekteyiz. Zeynep kızımız başta olmak üzere geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımıza eğitim hayatlarında nice başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Hediye edilen bisikletten dolayı büyük bir mutluluk duyan Zeynep Sargın ise, Başkan Kale'nin elini öperek teşekkür etti.