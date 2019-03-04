Başkan Kale'ye plaketli hizmet teşekkürü

Mahalle toplantıları kapsamında MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Palamut Mahallesini ziyaret eden İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'ye hizmetlerinden dolayı mahalle sakinleri bir plaket verdi.

Palamut Mahalle Sakinleri adına Aza Sedat Göktaş ile birlikte Başkan Kale'ye plaket takdim eden Muhtar Özcan Özer; “Mahallemiz için büyük bir öneme sahip olan 150 metre uzunlukta istinat duvarı yapılması, Yörük Mevkiinde menfez köprü yapımı, mahalle içi yollarımıza parke taşı döşenmesi, çocuk oyun parkı ve doktor odasının mahallemize kazandırılmasını, cami halılarımızın yenilenmesini sağlayan başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Palamut mahallesi olarak başkanımızla gurur duyuyor ve her zaman kendisini destekliyoruz” dedi.

Gösterilen ilgi ve takdim edilen plaketten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Kale; “Bugün bizleri plaketle onurlandıran Muhtarımız Özcan Bey ile mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. İncirliova Belediyesi olarak 5 yıllık görev süremiz içerisinde insan odaklı ve acil yapılması gereken hizmetlere öncelik verdik. Bu kapsamda Palamut Mahallemizde yıllardır yapılamayan iş ve hizmetleri gerçekleştirdik. Hizmetlerimiz mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar” şeklinde konuştu.

“2019 Aydın'da hizmet yılı olacak”

31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Gürşat Kale ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'a destek isteyen AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek “Allah'ın izni, siz değerli vatandaşlarımızın teveccühleriyle seçimlerden zaferle ayrılacağız. Sağ olsun Belediye Başkanımız Gürşat Kale, 5 yıllık görev süresi içerisinde ilçemiz genelinde önemli hizmetleri gerçekleştirmiştir. Siz değerli vatandaşlarımızın teveccühleriyle 31 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesini kazandıktan sonra merkezi hükümetimizin desteğini de arkamıza alarak daha büyük hizmetleri gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki 2019 yılı Aydın'ımız ve İncirliova'mız için hizmet yılı olacaktır” dedi.