Başkan Kaplan Atatürk'ü andı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. vefat yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Atatürk'ün mücadele anlayışının 21. yüzyılda da örnek olmaya devam ettiğine dikkat çeken Başkan Kaplan; “Cumhuriyetimizin hamisi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri, aziz milletimize hizmet yolunda ışık tutmaya devam ediyor. 20. yüzyılın en önemli liderlerinden olan Atatürk'ün emperyalizme karşı topyekün direniş ve mücadele anlayışı, dünya halklarına 21. yüzyılda da en büyük feyzi vermeye devam ediyor” dedi.

Atatürk'ün bilim ilkeleri doğrultusunda çağdaşlaşmanın ve tam bağımsızlık anlayışının vücut bulmuş hali olduğunu söyleyen Başkan Kaplan, “Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele'nin kazanılmasının ardından bilimi hedef göstererek Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi için gerekli yapı taşlarını da döşemiştir. Türkiye'nin dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamış ve Türk Milletine kendine güven duygusunu yeniden aşılamıştır. Osmanlı'nın küllerinden modern bir Türkiye oluşturan Atatürk'ün eserini bugün daha ileriye taşımak azminden asla yılmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle aziz Atatürk'ün vefatının 83. yıldönümünde ulusça, birlik ve beraberlik içinde aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.