Başkan Kaplan, “Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz”

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82.yılında bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Kaplan mesajında, “Türk İstiklal Mücadelesinin Büyük Önderi, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ü aramızdan bedenen ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerine olan hâkimiyeti, askeri bir kahraman olmasına rağmen zorunlu olmayan savaşları cinayet kabul etmesi ve her zaman dünya barışını savunması, demokrat kişiliği, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki evrensel boyut Atatürk'ü hiç şüphesiz insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği en önemli değerlerinden biri yapmıştır. Ulu Önderimiz Atatürk işte bu özelliğiyle sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. Bizim için 10 Kasım tarihi sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma ya da yas günü değil, öncelikle onun eşsiz fikirlerini anlama, en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyet seviyesine, aydınlık yarınlara, umut dolu geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür.

Atamızın bedenen aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünü olan bu 10 Kasım tarihinde bizde, Koçarlımız başta olmak üzere cennet vatanımızın aydınlık yarınları için var olun çalışma azmimizi tazeleyecek, O'nun ilkelerini, dünyaya örnek olan değerlerini korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kurtuluş Savaşımızın önderi, dünya tarihine geçen eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklâl mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatını Türk Milleti'ne adayan, yaşamı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesinde gücünü yine milletinin ona olan inanç ve güveninden alan Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyorum. Atamızın ruhu şad olsun” dedi.