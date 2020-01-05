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Başkan Kaplan; Aydın Otomobil ve Motosiklet tutkunları ile bir araya geldi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleşen ve ülke genelinde ses getiren "Koçarlı Tırmanma Yarışına" katılım sağlayan Otomobil ve Motosiklet grupları ile Adnan Menderes Kent Ormanı’nda düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleşen ve ülke genelinde ses getiren "Koçarlı Tırmanma Yarışına" katılım sağlayan Otomobil ve Motosiklet grupları ile Adnan Menderes Kent Ormanı'nda düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. Katılımları ve destekleri dolayısıyla gruplara teşekkür eden Belediye Başkanı Kaplan Grup başkanlarına plaket takdim etti.


Düzenlen programa Türkiye Otomobil Sporları Kulübü Ege Temsilcisi Enes Alpsoy, Aydın Otomobil Sporları Kulübü, Doblo Team, Marjinal Virajcılar, Punto Tr Aydın, Honda Bross, Fotoğraf Amatörleri Grubu, Aydın Motosiklet Tutkunları ve ADÜ Motosiklet Topluluğu üyeleri katıldı.


Trafikte güvenlik ortak çağrı oldu


Programlara katılan tüm grup üyelerinin ortak çağrıları trafikte güvenlik tedbirleri oldu. Aşırı hızın kazaları beraberinde getirdiğine dikkat çeken grup temsilcileri özellikle araç içi güvenlik tedbirlerinin de alınması gerektiğini vurguladı. Etkinlikte Aydın iline şampiyonluk getiren Turkiye Drag Şampiyonu Erdoğan Özbek, motosiklet tutkunlarına kaskın hayati bir önem taşıdığının altını çizerek, "Hayatıma kastım yok, kaskım var" sloganı ile mesaj verdi.


Programda gruplara olan desteklerinden dolayı Marjinal Motorcular, isme özel yaptırdıkları kaskı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a taktim etti.

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