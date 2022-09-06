Başkan Kaplan Aydın'ın Kurtuluşunun 100. yılını Kutladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın'ın Düşman İşgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Kaplan yayınladığı mesajda “Aydın'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılını gururla kutluyoruz” dedi.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir sevinç, coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Türk Milletinin bağımsızlığa olan tutkusunun yurdun dört bir yanında olduğu gibi, bundan tam 100 yıl önce7 Eylül 1922'de Aydın'da da Milli Mücadelede, her karış toprağı Yüce Milletin mübarek kanı ve alın teri akıtılarak tarihe kahramanlık destanı yazıldığını belirterek, “Tarihin bu eşsiz destanının en önemli bölümlerinden birisinde de Aydın'da verilen kurtuluş mücadelesi yer almaktadır. Tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Kurtuluş günlerimiz tarihe ışık tutması, yarınlarımıza yön vermesi açısından son derece önemlidir. Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde, Kuva-yi Milliye mücadele ruhunu yeniden her alanda canlandırarak, yaşadığımız tarihi süreçlerden ders alarak gençliğimize mücadele ruhunu aşılamalıyız” diye konuştu.

Türk milletinin tarih sahnesinde yer aldığı günden bu yana hürriyetinden hiçbir zaman vazgeçmediğinin de altını çizen Başkan Kaplan, “Kurtuluş mücadelelerinde Türkiye'nin kazandığı güç, Devlet ve Millet olarak sahip olduğumuz birlik ve dayanışma duygusu, vatan ve bayrak sevgisi geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da bize yönelen tüm tehlikeleri bertaraf etmeye yetecektir. Ecdadımız, bu toprakları canı pahasına savunmuştur. Bu topraklar da ecdadımızın nice kahramanlıklarına ve zaferlere şahit olmuştur. 3 yıl süren direniş 7 Eylül 1922'de zaferle sonuçlanmıştır. 7 Eylül Aydın'ımızın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümünü gönülden kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakların bağımsızlığı için can veren kahramanları rahmet, gazilerimizi saygıyla anıyoruz” dedi.