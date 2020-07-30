Başkan Kaplan bayram öncesi personelin yüzünü güldürdü

7/24 sahada vatandaşlarla hizmet için alın teri döken çalışma arkadaşlarının ve ailelerinin bayramlarını kutlayan Başkan Kaplan, kadrolu işçi ve şirket personeline bayram ikramiyesi yatırıldığının müjdesini verdi.

Şartlar ne olursa olsun her daim personelin maaşlarını aksatmadan eksiksiz olarak yatırıldığının altını çizen Kaplan “Vatandaşın hizmete ulaşması siz değerli çalışma arkadaşlarım sayesindedir. Göreve geldiğimiz vakitten bu yana geçmiş dönemden yüklü bir borç devraldık. Ama bu konuda talimatım nettir. Önce personel maaşları eksiksiz yatırılacak” dedi.

Her fırsatta altına imzasını attığı hizmetlerin ortaya çıkmasında “Çalışma arkadaşlarım” diyerek hitap ettiği belediye personellerinin büyük emekleri olduğunu vurgulayan Başkan Kaplan “Sizler vatandaşlarımıza giden hizmette altın anahtarımızsınız. Gece gündüz demeksizin yeri geliyor evinizden ve ailenizden fedakarlık ederek hizmet aşkıyla sahada mücadele ediyorsunuz. Emekleriniz ve hizmetleriniz için sizlere minnettarım. Bayram İkramiyeleriniz hesabınıza yattı. Güzel günlerde harcayın sizlerin hakkını ödemek için ne yapsak az. Bu vesileyle Siz değerli çalışma arkadaşlarımın ve Tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramını kutluyor, Sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.