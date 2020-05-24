Başkan Kaplan bayramda görev başında olan personeli unutmadı

Başkan Kaplan, yaptığı açıklamada; Vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve talepleri için 7/24 bayram ve özel gün demeden görevleri başında özverili çalışan siz değerli çalışanlarımızın hakkı ödenmez. Tüm vatandaşlar adına sizlere teşekkür ediyorum. Sizlere minnettarız.Ramazan Bayramınız Mübarek olsun” dedi.