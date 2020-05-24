İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kaplan bayramda görev başında olan personeli unutmadı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ramazan Bayramı olmasına rağmen kamu hizmeti için görevleri başında olan emniyet, jandarma, 112 Acil Sağlık, eczane, itfaiye ve Vefa Sosyal Destek grubunu ziyaret ederek bayramlarını kutladı.



Başkan Kaplan, yaptığı açıklamada; Vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve talepleri için 7/24 bayram ve özel gün demeden görevleri başında özverili çalışan siz değerli çalışanlarımızın hakkı ödenmez. Tüm vatandaşlar adına sizlere teşekkür ediyorum. Sizlere minnettarız.Ramazan Bayramınız Mübarek olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.