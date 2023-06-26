Başkan Kaplan “Bayramlar birlik ve beraberliğin ön plana çıktı günlerdir”

Başkan Kaplan yayınladığı mesajda bayramların milletçe birlik ve beraberlik içinde olunan, sevginin, saygının, kardeşliğin ön plana çıktığı günlerden olduğunu söyledi.

Müslümanları birbirine yakınlaştıran, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyede yaşandığı Kurban Bayramına bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını da ifade eden Başkan Kaplan, “Dini bayramlarımızdan olan mübarek Kurban Bayramı'na milletçe el ele gönül gönüle ulaşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, her türlü olumsuz düşünceleri bir kenara bırakıp kucaklaşma günüdür. Kültürümüzün önemli bir parçası olan ve hayatımızı renklendiren bayramları, insanlarımızın birbirleriyle kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alarak dostluk bağlarının canlanması ve daha da güçlenmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmeli. Bu mübarek günlerin, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Başkan Kaplan ayrıca, bayramda ziyaret ve tatil amacıyla trafiğe çıkacak olan vatandaşlara da seslenerek, “Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan, emniyet kemerleri takmalarını, hız yapmamalarını ve trafik kurallarına titizlikle uymalarını istiyoruz. Hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Üzüntülerin değil, sevinç, mutluluk, dostluk ve kardeşlik duygularının sınırsızca yaşanan bir bayram olsun istiyoruz” ifadelerini kullanarak, “Başta Şehit ailelerimizin, Gazilerimiz ve aileleri olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, Aziz Milletimizin ve bütün İslâm Âleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın hepimiz için, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” diye konuştu.