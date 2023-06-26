Başkan Kaplan, bayramlaşma töreninde personeli ile bayramlaştı

Başkan Kaplan sabah ilk olarak belediye şantiyesine giderek sahada görev yapan belediye işçilerinin bayramını kutlarken, ardından belediye binasında hizmet veren personeli ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Düzenlenen törene Başkan Kaplan'ın yanı sıra, Başkan yardımcıları, birim müdürleri, personeller katıldı.

Bayram günlerine kavuşmanın, büyük onur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Kaplan, “Kurban Bayramının hemşerilerimize, personelimize, İslam âlemine ve Yüce Türk Milletine bolluk, bereket, sağlık, barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dilerim” dedi.

Koçarlı'ya hep birlikte omuz omuza hizmet ettiği, Koçarlı'yı marka ilçe yapmak için gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeyen belediye personeli ile güzel hizmetlere imza attıklarını kaydeden Başkan Kaplan, personeline hitaben yaptığı konuşmada “Koçarlımıza yapmış olduğumuz her hizmette sizlerin emeği var. Emekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hepimiz devletimiz, milletimiz ve ilçemiz Koçarlı için çalışıyoruz. Aydın'ın marka ilçesi Koçarlı'ya hep birlikte hizmet ediyoruz. İlçemizin Marka ilçe olmasında şüphesiz ki gece gündüz çalışan, halkımıza hizmet eden sizlerin alın teri var. Allah birliğimizi, dirliğimizi aramızdaki bu muhabbetti bozmasın. Biz hep daha iyiyi, daha güzeli nasıl yapabiliriz diye bir çaba içindeyiz. Hepinize göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da, daha güzel çalışmalara yine hep birlikte imza atacağız. Ben her birinizin, ailelerinizin ve sevdiklerinizin ayrı ayrı Kurban Bayramını tebrik ediyor, nice güzel bayramlar geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından başkan yardımcıları, birim müdürleri ve tüm personel ile teker teker bayramlaşan Başkan Kaplan, bayramlaşma merasiminin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.