Başkan Kaplan “Cennet vatanımızın toprakları şehitlerimizin bizlere mirasıdır”

yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

Mesajında Çanakkale Zaferinin, büyük imkânsızlıklara rağmen, milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakârlıkları gözler önüne seren şanlı bir destan olduğunun altını çizen Başkan Kaplan, “Çanakkale Zaferimizin 108. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor, Çanakkale destanının tüm kahramanlarını ve şehitlerimizi bir kez daha hürmetle, minnetle yad ediyoruz. Bugün yaşamımızı sürdürdüğümüz cennet vatanımızın toprakları, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır. Bizler hayatımızın her anında, bu vatan için canlarını, mallarını, sağlıklarını ve rahatlarını feda eyleyen ecdadımızın aziz hatıralarını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmakla mükellefiz. Bu günümüzü bizlere hediye edenlere olan minnet borcumuzu, devletimize sahip çıkarak ve milletimizi aydınlık yarınlara taşıyarak ödemek zorundayız” dedi.

Çanakkale destanının, yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren ecdadımızın yazdığı şanlı bir destan olduğunu da belirten Başkan Kaplan, “Tüm olumsuzluklara rağmen, iman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer, İstiklal Harbimizi de zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olmuştur. Çanakkale'de yakılan meşale, istiklal mücadelemizde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yolumuzu aydınlatmıştır. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkmak için, Çanakkale Savaşlarındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmektir. Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyerek kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışacağız. Bu düşünceler ile Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü ilk günkü heyecan ve gururla kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale'deki bütün şehit ve gazilerimizin, bu ülke için şehit olmuş ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.