Başkan Kaplan depremzede çocuklarla yakından ilgileniyor

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, deprem bölgesinden Koçarlı'ya gelen depremzede ailelere ve özellikle çocuklara gösterdiği yakınlıkla depremzede çocukların gönlünde adeta taht kurarak favorisi haline geldi.

Göreve geldiği günden itibaren ilçede 7'den 70'e tüm Koçarlı halkına yakınlığı gözlerden kaçmayan ve ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılanan Başkan Kaplan bu sefer de depremzede vatandaşların gönlünde taht kurdu. İlçede yaşayan vatandaşlarla depremzede vatandaşlar arasında hiçbir farklılık yapılmaksızın aynı yakınlığı depremzedeler için de gösteren Kaplan'ın bu yakınlığı depremzede ailelerin ve çocukların dikkatinde kaçmayınca, onların favori Başkanı oldu.

Her fırsatta depremzede vatandaşlarla görüşen Belediye Başkanı Kaplan, depremzedelerin ihtiyaçlarını dinledikten sonra çocuklarla da sohbet edip moral veriyor.

Adıyaman'dan Koçarlı'ya gelen depremzede Asiye Karadağ isimli vatandaş, Koçarlı'da her türlü desteği gördüklerini ifade ederek “Maddi manevi her türlü sıcaklığı görüyoruz. Depremden sonra Koçarlı Belediyesi bizim yuvamız oldu, her türlü ihtiyacımızı gece gündüz demeden karşıladılar. Ailecek Belediyemizin Otelinde kalıyoruz. Sıcak yemek barınma, kıyafet gibi her şeyi bizlere seferber ettiler. Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'a bizlere göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Hatay'lı depremzede Hülya Yeşilırmak ise, “Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'a bizlere kucak açtığı bize yuva olduğu için teşekkür ediyoruz. Her türlü desteği bizlere seferber edip, Belediyenin tüm imkanlarını bizlere sağladılar. Gerek ailelere gerekse çocuklarımıza her seferinde moral veren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan çocuklarımızın favorisi oldu. Başkanımızdan Allah razı olsun.

Koçarlı Belediyesi olarak gerek ilçe vatandaşları gerekse depremzede vatandaşların her daim yanlarında olduklarının altını çizen Başkan Kaplan, “Deprem bölgesinden Koçarlı'ya gelen depremzede çocuklarımız için zaman zaman düzenlediğimiz çeşitli etkinlikler ile onlara moral vererek yüzünü güldürmeye çalışıyor, çocuklarımızı depremin etkisinden bir nebze de olsa uzaklaştırmak istiyoruz ve ilçemizde ki çocuklar ile kaynaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz, yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz. Bu çocuklarımız aileleri ile birlikte bizlere emanet. Kendilerini en iyi şekilde misafir etmek ise bizim boynumuzun borcu. Onlar için ne yapsak azdır. Depremzede çocuklarımızı aileleri ile mutlu etmek için ve çocuklarımıza depremin acılarını unutturmak istiyoruz. Desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz" diye konuştu.