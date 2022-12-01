Başkan Kaplan, doğalgaz vanasını açtı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçeye doğalgazı verecek olan vanayı açtı.

İlçede Doğalgaz kullanımı başlaması için firma yetkileri tarafından doğalgaz basınç düşürme bölge istasyonu (Regülatör alanı) teslimi gerçekleştirildi. Doğalgaz Dağıtım ve Basınç Düşürme tesislerinin ardından ilçede yapımı tamamlanan hatlara doğalgaz verilerek ilk denemeler gerçekleştiriliyor. Birkaç gün içerisinde ise tüm hatta gaz arzı sağlanarak aboneler doğalgaz kullanımına başlayacak.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hayali kurulan doğalgaz kullanımı için geri sayım başladı. İlçeye doğalgaz getirilmesi için yoğun çaba gösteren Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın bu çabaları sonuç verirken ilçede birkaç gün içerisinde doğalgazın konutlara verilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 6 ay önce ilk kazma vurularak doğalgaz çalışması başlayan Koçarlı ilçesinde kısa zamanda büyük ilerleme sağlanarak ilçede ki çalışmalarda sona gelindiğini ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Doğalgaz arzı sağlanacak olmasından dolayı abonelik işlemleri de yetkili firma tarafından resmi olarak geçtiğimiz ay başlatıldı. Uzun zamandır caddelerde, sokaklarda hummalı çalışmalar yürütülen ilçemizde ilk etapta kazı çalışmaları da tamamlanarak konutların önlerine kadar doğalgaz borular döşendi. Kutulama çalışmaları gerçekleşecek ve abonelik yaptıran vatandaşlarımız da birkaç gün içerisinde doğalgazı kullanmaya başlayacak” dedi.

"İlçemizi doğalgaza kavuşturacağız sözümüzü bugün itibariyle yerine getirmiş bulunmaktayız" diyen ve marka şehir olma yönünde ilçede yapılan her yatırımın önemli olduğunun altını çizen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Bizden önce doğalgaz ilçemiz için bir hayaldi. Biz göreve gelmeden söz vermiştik ve gerçekleştiriyoruz. Gerçekleşen çalışmalarda sona yaklaşılmasının ardından birkaç gün içerisinde ilçemizde doğalgaz kullanılmaya başlanacak. Koçarlımıza hayırlı olsun. Bu önemli bir gelişme” diye konuştu.

Başkan Kaplan ayrıca, “İlçemize göstermiş oldukları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımıza, Milletvekillerimize, doğalgaz yetkililerimize, yetkili müteahhitlik firmamıza ve sahada çalışan personellerine teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde sahaya girdiler ve çalışmalarda sona gelindi. Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar ilçemizin birçok meselesini hallederken, doğalgazı da ilçemize getirme konusunda bir düşüncemiz vardı. Sağ olsunlar tüm birimler gerekli, gayretli ve özverili çalışmayı gösterdiler. Cumhuriyetimizin 100. yılına girmeden ilçemiz doğalgaza kavuşmuş olacak. Ben Koçarlı halkı adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.