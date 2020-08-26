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Başkan Kaplan ekibiyle asfalt çalışmasına katıldı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Yeniköy Mahallesi’nde ekibiyle birlikte asfalt çalışmalarına katıldı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Yeniköy Mahallesi'nde ekibiyle birlikte asfalt çalışmalarına katıldı.


Koçarlı İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlar ve çiftçiler tarafından yerleşim yeri içerisinde yoğun olarak kullanılan ve yıllardır yapılamayan yol üzerinde asfalt çalışmasını başlatan Başkan Kaplan inceleme için gittiği alanda çalışmalara bizzat katıldı.


Yeniköy Mahalle muhtarı Yüksel Bıçakçı'nın eşlik ettiği çalışmalarda mahalle sakinleri verilen hizmet nedeniyle Koçarlı Belediye Başkanı Nedin Kaplan'a, “Yıllardır toprak içerisinde rezil oluyorduk. Sağ olsun başkanımız sorunumuza el attı. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

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