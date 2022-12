Başkan Kaplan, engelli bireyleri unutmadı

Başkan Kaplan; “Unutmamalıyız ki her birimiz, birer engelli adayıyız. Devletimizin imkanları engelli vatandaşlarımızın ve milletimizin emrinde” dedi.

Ziyaret ettiği evlerdeki engelli bireylerin ve ailelerinin sorunlarını da dinleyen Başkan Kaplan, engelli vatandaşlar ile yakından ilgilendi. Engelli vatandaşların hayatın içerisinde olmasını sağlayabilmek adına üzerlerine düşen her görevi yerine getirdiklerini ve getirmeye de devam edeceklerini ifade eden Başkan Kaplan, “Bizlere gelen her tür talepleri, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte en seri şekilde değerlendiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız. Sorunlarını en aza indirmek ve çözüm üretmek her şeyden önce bizlerin insani sorumluluğumuzdur. Herhangi bir eksiklik ve zayıflık hissine kapılmalarına müsaade etmeden, tümüyle kucaklayıp milletimizin saygın ve eşit bir ferdi olduklarını sürekli hatırlarda tutmak, her insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğini unutmadan, elimizden gelen katkıyı vermeye devam etmeliyiz. Koçarlı Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Bir kez daha 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum" diye konuştu.

Ziyarette duydukları memnuniyetlerini ifade eden engelli vatandaşlar ve aileleri de Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a teşekkür ettiler.