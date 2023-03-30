Başkan Kaplan, gazetecilere yapılan saldırıyı kınadı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın'da gazetecilere yapılan saldırıyı kınadı.

Başkan Kaplan, sabah saatlerinde Aydın Adliyesinde haber çalışması yapan gazetecilere yönelik gerçekleşen saldırı için kınama mesajı yayınladı.

Yayınladığı mesajda gazetecilerin yapmış oldukları kutsal görev ile toplumun gözü, kulağı ve sesi olduğunun altını çizen Başkan Kaplan, “Aydın Adliyesi önünde kamuya açık alanda görev yaparken, sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan gazetecilerimiz Burhan Ceyhan, Murat Uçkaç, Melek Fırat ve Abdurrahman Fırat'a yapılan saldırıyı üzüntüyle öğrendik. Gazeteci arkadaşlarımızı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gerçekleşen saldırıyı kınıyorum” dedi.

Gazetecilere yönelik yapılan saldırıların halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik bir saldırı olduğunu da belirten Başkan Kaplan, “Gazeteciler gece gündüz, soğuk sıcak demeden fedakarca, özveriyle haber peşinde koşmaktadırlar. Gazetecilere yönelik saldırıların son bulmasını temenni ediyorum.” dedi.