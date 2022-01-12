Başkan Kaplan gazetecilere yeni hizmet binasını tanıttı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapımı devam eden yeni belediye ve emniyet hizmet binası yapımında sona gelinirken Belediye Başkanı Nedim Kaplan gazetecilere yeni binayı gezdirerek bilgilendirmelerde bulundu.

Bu ay içinde faaliyete geçmesi planlanan yeni belediye ve emniyet binasında Aydınlı gazetecileri ağırlayan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, binadaki çalışmaları yerinde inceleyerek bina hakkında bilgi verdi. Binanın sadece belediye binası olarak değil çok yönlü olarak kullanılacağını ve kendi elektriğini kendi üreten akıllı bina olacağını belirten Başkan Kaplan, "Sadece belediye binası değil. Restoran, kafe ve dinlenme yeri de var. Günün her saatinde göre ihtiyaçların giderilebileceği bir yer olacak. Bina kendi elektriğini kendisi üreten akıllı bina olacak. Hem belediyenin hem de emniyetin elektriği temin edilip kalan kısmını da elektrik şirketine satacağız. Aynı zamanda seyir terası da olacak. 2 kat da belediye hizmet binası var. Zeminde e-ticaret alanı olacak. Özellikle kadınlarımız burada ürettiklerini satabilecek. Ayrıca hanım dinlenme merkezi ve çocuk bakım alanı da var. Bu binadan ayrı olacak. Binamızda kütüphane de hizmete girecek. Burası basit bir Belediye binası değil Koçarlı halkının ve Koçarlı'ya gelen misafirlerin ihtiyaçlarını gidereceği bir bina olacak. Bir kısımda da ilçe emniyetimiz olacak. Tüm giriş-çıkışları da ona göre düzenleyeceğiz" dedi.

Binada misafirhanenin de bulunacağını da belirten Kaplan, "Lüks otel konforunda misafirhanemiz de vatandaşlarımıza hizmet verecek. İlçemize gelen ve kısa süreli barınma ihtiyacı duyan vatandaşlarımız burada konaklayabilecek. Koçarlı'nın önemli bir ihtiyacını daha karşılamış olacağız" diye konuştu.

Son olarak binanın tüm masraflarının İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılandığını sözlerine ekleyen Başkan Kaplan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.