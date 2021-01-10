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Başkan Kaplan, gazetecilerin gününü kutladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Kaplan mesajında, “Doğru, ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla, vatandaşlarımızın haber alma hakkının sağlayıcısı ve toplumun genel talep, görüşlerini yansıtarak kamuoyu ile bir köprü görevini üstlenen gazetecilerimiz bu kutsal görevi ile toplumun gözü, kulağı ve yeri geldiğinde sesidir. Gece güzdüz, kar kış demeden fedakarca Milletimize güncel haberleri ulaştırmak adına her türlü zorluğa göğüs geren bu güzide mesleğin mensuplarına saygı sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkece içerisinde bulunduğumuz salgın süresi boyunca en doğru habere ulaşmamız için sağlıklarını tehlikeye atma pahasına görevlerini fedakarca yerine getiren tüm Gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarımızı da saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

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