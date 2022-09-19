Başkan Kaplan “Gazilerimiz bizlerin her zaman gururu ve onurudur”

Başkan Kaplan, gaziler gününün 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanının verildiği tarihi bir gün olduğunu ve bu nedenle 19 Eylül'ün Gaziler Günü olarak kutlandığını anımsatarak, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak, topraklarımızda huzur ve güvenlik içerisinde yaşamamızı sağlamak için gözlerini kırpmadan şehit olmayı göze alan gazilerimiz bizlerin her zaman gururu ve onuru olmuştur” dedi.

Yüzlerce yıldır vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı uğruna canını hiçe sayan şehit ve gazilerin, ülkemizin bugünlere ulaşmasının en büyük teminatı olduğunun altını çizen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Milletimiz, vatanı ve bağımsızlığı için tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs germiş gerektiğinde canını vermekten çekinmeyip, ülkemizin daima büyük zaferlere ulaşmasını, hür ve müstakil yaşamasını sağlamıştır. Cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız bizim gurur kaynağımızdır. Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletimizin şanlı tarihi, bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle doludur. Türk milleti, var olduğu günden bu yana, ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tehditlere karşı canı pahasına mücadele etmiştir. Bu vatanın kazanılması, müdafaası ve ay yıldızlı bayrağımızın dört bir yanda dalgalanmasında en önemli rol, şüphesiz şehit ve gazilerimiz olmuştur” dedi.

Başkan Kaplan ayrıca, “Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu mukaddes toprakları ilelebet muhafaza etmek, ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmak, şehit yakınlarına ve gazilerimize sahip çıkmak hepimiz için milli bir vazifedir. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.