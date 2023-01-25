Başkan Kaplan, gitar kursu öğrencileri ile bir araya geldi

14 Mayıs Milli İrade Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve geçtiğimiz ay açılarak yaş gruplarına göre yaklaşık 100 öğrenciye ulaşan gitar kursunda öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Kaplan, kursiyerlerin çaldıkları şarkıları dinleyerek öğrencileri ve eğitici hocalarını tebrik etti. Başkan Kaplan gitar kursu ile ilgili yaptığı açıklamada Belediye olarak gençlerin ve tüm vatandaşların kültür sanat alanında kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak istediklerini ifade ederek, “Bu bağlamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ve ilgili birimlerimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçtiğimiz yaz aylarında sportif alanda badminton, basketbol, tenis, ve futbol gibi birçok kursları açmıştık. Şimdi de toplumumuzun her kesimi için 7 den 70'e gitar kurslarımızı açtık. Hemşehrilerimizin özellikle çocuklarını kurslarımıza göndermelerini ve yavrularımızın en az bir enstrüman öğrenmelerini önemsiyor, bu yönde anne babalardan hassasiyet beklediğimizi de belirtiyoruz” dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatları ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan gitar kursuna olan talebin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Kaplan, “Belediyemiz tarafından geçtiğimiz ay açılan gitar kursumuzun büyük bir özveriyle ilerlediğini gördüm. Kısa zamanda konser hazırlığı yapmaları da bizleri memnun etti. Kursiyerlerimiz Türkiye'nin gönlünde adeta taht kurmuş Merhum sanatçımız Barış Manço'nun ölüm yıldönümünde Barış ve Sevgi konseri düzenleyecekler. Kursiyerlerimiz gerçekleştirecekleri ilk konserlerinde Barış Manço'yu anarak onun şarkılarıyla hem hünerlerini sergileyecekler hem de Barış Manço'yu hatırlatacaklar. Gitar kursuna katılan her yaş grubundan kursiyerimizi şimdiden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.