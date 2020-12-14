Başkan Kaplan haftaya pazar ziyareti ile başladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, her hafta Pazartesi günleri geleneksel hale getirdiği ilçe pazarını ziyaret etti. Esnaflara hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Kaplan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 15 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve son günlerde yayılımını arttıran Korona virüse karşı esnafları ve vatandaşları uyaran Başkan Kaplan, "Koçarlı ilçe pazarımızı ziyaret ederek, esnafımıza Korona virüs ile mücadelede alınması gereken tedbirleri hakkında uyarılarda bulunduk. Esnafımız ve vatandaşlarımız tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyor. Pazar içerisinde yoğunlaşma yaşanmaması adına acil ihtiyaçlarımızın hızlı bir şekilde temin edilerek bizim için en güvenli alanlara evlerimize dönmemiz büyük önem arz ediyor. Tüm esnafımıza hayırlı işler bol kazançlar diliyorum" diye konuşarak vatandaşların mecburiyeti olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını istedi.