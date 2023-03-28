Başkan Kaplan, iftarda vatandaşlarla buluşuyor

Vatandaşları evlerinde ziyaret ederek iftar sofralarına konuk olan Başkan Kaplan, hem vatandaşların sorunlarını evlerinde dinliyor, hem de Ramazan ayının bereketini hemşerileriyle birlikte yaşıyor.

Vatandaşların her zaman olduğu gibi Ramazan ayından da yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Kaplan, “Ramazan paylaşım ayıdır, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği aydır. Hemşerilerimiz ile birlikte iftar sofrasında buluşup hem sıkıntılarını dinliyoruz, hem de ramazan ayının bereketini ve heyecanını birlikte yaşıyoruz. Bugün de Güdüşlü mahallemize gelerek Mehmet Aydın kardeşimizin sıcak ve samimi iftar sofrasına konuk olduk” dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine de Ramazan ayı boyunca sıcak yemek dağıtımının artarak devam ettiğini de belirten Başkan Kaplan, “Gönül soframız her gün farklı menüler hazırlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine ikram ediliyor” diye konuştu.

Başkan Kaplan beraberinde AK Parti Koçarlı İlçe Başkanı Ümit Özdemir, Koçarlı Kadın Kolları İlçe Başkanı Aylin Dağdeviren ve Güdüşlü Mahalle Muhtarı Tarcan Arıcı ile birlikte iftar yemeğinin ardından Güdüşlü Mahallesi'nde ev ziyaretleri yaparak vatandaşların Ramazan ayını mübarek etti ve isteklerini dinledi.

Başkan Kaplan, ev ziyaretlerinin ardından mahalle kahvehanesine giderek bu kez vatandaşlarla çay sohbeti gerçekleştirdi. Kahvehane sohbetinde mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Kaplan, vatandaşlara ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.