Başkan Kaplan, ikinci yılını doldurdu

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 31 Mart Yerel 2019 Seçimlerinin ikinci yıldönümünde, marka ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, Koçarlı'ya verdiği sözleri yerine getirmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yerel seçimlerin ardından Koçarlı Belediye Başkanı olarak göreve gelen Nedim Kaplan, 2 yıllık görev sürecini değerlendirdi. Kaplan, göreve seçilmesinin ikinci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamayla kendisine destek veren Koçarlı halkına teşekkür etti. Başkan Kaplan, yaptığı açıklamada, “İlk günkü heyecan ve Koçarlı sevdasıyla 2 yıl gibi kısa sürede çok yol kat ettik. Hedefimiz, Koçarlımızı her yönüyle kalkınan ve senelerdir hayata geçmeyen yatırımları bir bir almaya başlayan marka ilçe haline getirmektir” dedi.

“Canla başla, çalışmaya devam edeceğiz”

Başkan Kaplan, iki yıllık süreçte sözlerini yerine getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Cenab-ı Allah'ın izni ve hemşerilerimizin teveccühü ile emaneti devralmamızın üzerinden iki yıl geçti. İki yıllık süreç dahilinde seçim döneminde ne söz vermişsek yerine getirmenin gayreti içinde olduk. Koçarlımızda belediyecilik hizmetlerinin her yönüyle en üst seviyeye çıkarmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Seçim döneminde vaat ettiğimiz ve ilçemizi marka ilçeye dönüştürecek projeleri gerçekleştirme yolunda ilk günlü heyecanımızı bir an dahi yitirmeden 2 yıl gibi kısa süre çok yol kat ettik. Ekibimizle birlikte ortaya koyduğumuz gerçekçi vizyon, Koçarlımız için hayallerimizi hayata geçirmede bize ışık tutuyor” dedi.

“Koçarlı için ne yapsak azdır”

Koçarlı'nın çehresini değiştirecek yatırımlara imza atmak için Belediye meclis üyeleri ve ekibiyle birlikte ilçenin hizmetkarı olmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Kaplan, açıklamasının devamında “Biz bu ilçenin sadece belediye başkanı değil küçüklerimizin ağabeyi, akranlarımızın kardeşi ve arkadaşı, büyüklerimizinse evladıyız. Bizi buraya taşıyan, seçilmemize olanak tanıyan hemşerilerimizle daha da sımsıkı gönül bağı kurarak kucaklaşmamızın önüne hiçbir makam geçemeyecektir. Gönül belediyeciliği anlayışını ilçemizde hakim kılmak için gönüllere dokunacak projelere imza atmaktan bir an dahi geri durmayacağız. Koçarlı'ya olan aşkımız, sevdamız gerçekleştireceğimiz hizmetlerle devam edecek. Her zaman dediğimiz gibi biz en başından bu yana bu ilçeye değer diyoruz ve adımlarımızı da ilçemizin daha fazla kalkınması yönünde atıyoruz. Göreve başladığımızdan bu yana bizden desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve hemşerilerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.