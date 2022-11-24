Başkan Kaplan “Kadına Yönelik Şiddet maalesef tüm toplumların ortak sorunudur”

Yayınladığı mesajda, kadına yönelik şiddeti kınadığını ve şiddete uğrayan kadınların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Kaplan, yapılan araştırmalara göre, ülkemizde her 10 kadından 5'inin şiddete maruz kaldığını, insan haklarının, demokrasinin, eşitliğin ve hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin durdurulması gerektiğini belirtti.

Şiddete karşı sessiz kalmak ve şiddete göz yummanın mümkün olmadığının da altını çizen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Şiddet mağduru bugün hiç tanımadığımız biri olabileceği gibi yarın bir yakınımız da olabilir. Unutmamalıyız ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir. Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet dil, din, ırk, sınıf, mezhep, cinsiyet ayırt etmeksizin tüm toplumların ortak sorunudur” dedi.

Başkan Kaplan ayrıca, sadece 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde değil yaşadığımız her gün şiddete göz yummadan yaşanması gerektiğini belirterek, “Toplumun tüm bireylerini şiddetin karşısında durmaya davet ediyoruz. Bu sorunun ortadan kalkması tüm kesimlerin inancı, çabası ve mutabakatıyla mümkündür. Her zaman olduğu gibi şimdi ve gelecekte de şiddete karşı mücadelemiz kesintisiz devam edecektir” dedi.