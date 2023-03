Başkan Kaplan “Kadınlarımız bizi biz yapan güzide değerlerimizdir”

Başkan Kaplan yayınladığı mesajda kadınların toplumun temel taşı, milli ve manevi değerlerin, kültür ve geleneklerin en kıymetli taşıyıcıları olduğunu ifade etti.

Kadınlara hayatın tüm alanlarında hak ettiği değeri vermek herkesin önemli bir görevi olduğunun altını çizen Başkan Kaplan, “Peygamber efendimiz Hz.Muhammed (SAV)'in ‘Cennet annelerin ayakları altındadır.' sözünün muhatabı olan kadınlarımız, doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan güzide değerlerimizdir. Gerek aile gerek toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın, toplumsal hayatın her alanında etkinlik alanlarının artırması, ülkemizin yarınlara yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Cefakar, üretken kadınlarımıza ne yapsak azdır. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizde yaşayan kadınların her alanda kalkınmasını sağlamak amacıyla onların her zaman yanında olduk. Sadece bir gün değil yılın 365 günü de kadınların günü. Kadınların olduğu her ortamda hayat çok daha güzel ve yaşanılır oluyor” dedi.

Kadınların hayatın her anında varlıklarıyla tüm toplumu onurlandırdığını da ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Sevgi, fedakârlık ve hoşgörünün sembolü olan kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklarımızdır. İstiklal mücadelemizin kazanılmasında ve Cumhuriyet'imizin kalkınmasında çok önemli bir yeri olan kadınlarımız, sevgi, saygı ve vefanın en büyüğünü hak etmektedirler. Bu anlayışla Koçarlı Belediyesi olarak kadınlarımızın kendilerini geliştirmeleri, ekonomiye katkı vermeleri ve kendilerini yükseltmek için birçok projeyi hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Bu vesileyle canlarından çok sevdikleri evlatlarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit annelerine ve depremde yakınlarını kaybeden kadınlarımıza sabır temenni ediyor, ilçemiz başta olmak üzere ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.