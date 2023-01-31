Başkan Kaplan karne hediyesi olarak öğrencileri tiyatro ile buluşturdu

Karnelerini alan çocuklara Koçarlı Belediyesi'nden keyifli bir yarıyıl tatili hediyesi geldi. Yarıyıl tatiline giren çocuklar, ücretsiz olan müzikli ve danslı çocuk oyunu 'Kahramanlar Kumpanyası' ile keyifli vakit geçirip yarıyıl tatilinin tadını çıkarttı.

Koçarlı Belediyesi 14 Mayıs Milli İrade Konferans Salonunda 2 ayrı gösterimle çocuklar ile buluşan 'Kahramanlar Kumpanyası'nda öğrenciler eğlenerek ve gülerek yorgunluklarını attı ve yeni döneme de keyifle başlamak için moral depoladı. Tiyatroyu çocuklar ile birlikte izleyen ve çocuklarla tek tek yakından ilgilenen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan gerçekleşen tiyatro gösterimi ile ilgili yaptığı açıklamada, niyetlerinin öğrencilerin keyifli bir tatil geçirmesine katkı sağlamak olduğunu ifade ederek, "Tiyatro etkinliği ile hem çocuklarımıza tiyatro bilinci aşılamak, hem de tatil süresince güzel vakit geçirmelerini sağlamak istedik. Tiyatroya daha önce hiç gitmemiş olan çocuklarımızı için de güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Yorucu bir eğitim ve öğretim döneminin ardından öğrencilerimiz yarıyıl tatiline çıktılar. Müzikli ve danslı çocuk oyunu olan 'Kahramanlar Kumpanyası' Tiyatrosu ile çocuklarımız keyifli bir yarıyıl tatili geçirtmek istedik. Belediyemiz olarak bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.