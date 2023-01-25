Başkan Kaplan, Koçarlı Belediyespor Atletizm Takımı'nı ağırladı

Kısa bir süre önce kurulan ve katıldıkları il seçmelerinde takım halinde 3. olarak Şubat ayı içerisinde Bursa'da gerçekleşecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazan U14 Kızlar ve Erkekler Atletizm Takımı'nı gösterdikleri başarı nedeniyle tebrik eden Başkan Kaplan, daha iyi sonuçların Türkiye Şampiyonasında alacaklarına inandığını ifade etti.

Makamında sporcuları ve antrenörler Lale Gelmez ile Yılmaz Kırlı'yı misafir eden Başkan Kaplan, kısa zamanda hem kızlarda hem de erkeklerde il üçüncülüğü elde ettikleri için kendilerini tebrik etti. Sporcular ile tek tek yakından ilgilenerek istek ve taleplerini soran Başkan Kaplan, "Bizler sizler için her türlü desteğe hazırız. Kısa zamanda başarıya imza atarak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanan sporcularımızı, kulüp yöneticilerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bu başarının ileride alınacak daha büyük başarıların kapılarını açmak için anahtar görevi göreceğine şüphem yok. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Koçarlı Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları ise Başkan Kaplan'a Koçarlı'nın adını duyurmak ve yeni başarılar elde etmek için söz verdi.