Başkan Kaplan; “Koçarlı, deprem bölgesi için küçükten büyüğe birlik oldu”

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem bölgesinde ki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Koçarlı seferber oldu. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Koçarlı, deprem bölgesi için küçükten büyüğe birlik oldu” dedi.

Depremin yaşandığı günden bugüne kadar Koçarlı Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası sonrası yaklaşık 20 kamyon yardım malzemesi deprem bölgesine yola çıktı. Bugün de Çallı mahallesi tarafından hazırlanan bir tır yakacak malzemesi de dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

Çallı mahallesinde yaşayan vatandaşların deprem bölgesinde ki ısınma ihtiyacını karşılamak için 1 gün içerisinde hazırladıkları bir tır odun için kendilerine teşekkür eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Acılar paylaştıkça azalır. Bu millet birliğini beraberlğini her zaman göstermiştir” dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, tüm Türkiye gibi Koçarlı'nın 52 mahallesinde de tüm vatandaşların depremzedeler için seferber olduğunu belirterek, “İlk etapta battaniye, giyecek noktasında bir ihtiyaç vardı onlar karşılandıkça diğer ihtiyaçlar gün yüzüne çıktı. Isınma ve barınma ihtiyacının çok fazla olduğunu gözlemledik ve öğrendik. Hazırladığımız odun, kömür ve ısınma malzemelerini TIR'larımıza yükleyerek deprem bölgemize gönderdik. Tüm hemşehrilerimize duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. 4 günden bu yana 15 kamyondan fazla gıda, giyecek, battaniye ve acil ihtiyaç malzemesini deprem bölgemize yolladık. Bugünde ısınma malzemelerimiz olan odun, kömür ve sobalarımızı yola çıkarttık. AFAD Koordinasyonunda ve Kızılay ile yardım malzemelerimizi sevk ediyoruz. 1 gün içerisinde 1 tır dolusu yaklaşık 30 tondan fazla yakacak malzemesi hazırlayan başta Çallı mahallemiz olmak üzere, bu konuda destek veren Kızılcabölük, Atatürk, Gaffarlar, Akmescit mahallesi gibi tüm mahallelerimizden bir çuval bile odun bırakan herkese yürekten, şahsım ve Koçarlı halkı adına çok teşekkür ediyorum. Bu yardımlar ardı arkası kesilmeden devam ediyor. İnşallah rabbim en kısa sürede deprem bölgesinde ki kardeşlerimizin acılarını dindirir diye temenni ediyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin bir daha böyle acıları yaşatmasın” dedi.

Başkan Kaplan ayrıca, “Bütün mahallelerimize bir oldukları, birlik oldukları için teşekkür ediyorum. Belediye olarak yardımların yanı sıra ekiplerimiz de yola çıktı. Cenaze aracımız da deprem bölgesine gitti. Ayrıca Fen İşleri ve İmar Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yarın deprem bölgesine hareket ediyorlar. Talep edildikçe personel desteğine de devam edeceğiz. Acılar paylaştıkça azalır. Bu millet birliğini beraberliğini her zaman göstermiştir. Rabbim hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar ve yakınlarına sabırlar diliyorum” diye konuştu.

Çallı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıoğlu ise, "Biz Çallı mahallesi olarak Belediye Başkanımızın önderliğinde depremzede kardeşlerimize bir gün içerisinde bir tır dolusu odun hazırladık. Gerek malzeme gerekse yakacak ve nakit yardım olarak her türlü depremzede kardeşlerimizin yanındayız" dedi.