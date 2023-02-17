Başkan Kaplan “Koçarlı'da kaldırımsız ve bozuk sokak kalmayacak”

Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatları ile ilçede kaldırımsız ve bozuk sokak bırakmamak için çalışmalarını sürdüren Koçarlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların gerek yaya olarak gerekse araçları ile rahat ve güvenli geçiş yapmalarını sağlayacak.

Mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımlarda ve sokaklarda yenileme çalışmasıyla, ilçeyi modern bir görünüme kavuşturmayı hedefliyor. Temel belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getirmeye gayret gösterdiklerini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Bir yandan ilçe merkezindeki yolların bakım ve onarımını yaparak güzelleştirirken, diğer yandan mahallelerdeki eskimiş olan kaldırımları yenileyerek modern bir görünüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Vatandaşın bir an önce daha sağlıklı sokaklara kavuşması, esnafın da işinin aksamaması için çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Yol ve kaldırım çalışmalarında, sokaklarda tekrar tekrar kazı yapılmaması için su, doğalgaz, elektrik gibi ilçenin altyapısını düzenleyen kurumlarla koordineli olarak hareket ediyoruz. Sokak yenilemelerinde program oluşturulurken, altyapı düzenlemeleri dikkate alınıyor. Altyapı çalışmaları biten mahallelerden başlayarak program dahilinde ilçenin dört bir yanındaki sokak ve kaldırımlar yenilenecek. Daha yaşanılabilir bir Koçarlı için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.