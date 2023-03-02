Başkan Kaplan, “Koçarlı'da TOKİ konutları hızla yükseliyor”

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “Yüzyılın Konut Projesi” çerçevesinde Koçarlı'da yapımı devam eden 79 konut inşaatı hızla ilerliyor.

Yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve firma yetkililerinden bilgi almak için TOKİ alanına giden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan “Marka İlçe olma hedefiyle Koçarlımıza yatırım hamlemiz devam ederken TOKİ alanımızda çalışmalar hız kesmiyor” dedi.

TOKİ İnşaatını gerçekleştiren firma yöneticileri ile birlikte TOKİ alanında incelemelerde bulunan Başkan Kaplan “Söz verdik, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Verdiğimiz sözler noktasında vatandaşlarımızın ve ilçemizin ihtiyacı haline gelen toplu konut inşası devam ediyor. Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde başlayan inşaat çalışmaları hızla ilerlerken, Ocak ayında çekilen kuralar ile belirlenen hak sahibi hemşehrilerimiz ise heyecanla evlerine kavuşacakları zamanı bekliyorlar. Kısa sürede çok yol katledildi ve yine kısa süre içerisinde de inşaat tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek." dedi.

İlçeye yapacakları büyük yatırımlar ile Koçarlı'nın çehresini değiştirerek vatandaşlara en iyi ve en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceklerini de ifade eden Başkan Kaplan "Marka İlçemiz Koçarlımızda başlayan Yüzyılın Konut Projesi ile 79 konut, 1 yıl içerisinde tamamlanacak ve sahiplerine teslim edilecek. İnşa edilecek olan 2+1, 3+1 konutlar tamamen perde beton kolonlar ile güçlendirilmiş depreme dayanıklı olacak. Bodrum kat ve zemin kat dahil 6 katlı, 20 dairelik 4 bloktan oluşacak olan, toplamda 79 konut artı kapıcı dairesi ile birlikte, çocuk oyun parkı, otopark ve çevre düzenlemesi yapılacak. 400 gün içerisinde ilçemize kazandırılacak olan TOKİ'nin Koçarlı'mıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Devletimizin ve hükümetimizin ilçemize yapmış olduğu destekler için de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'a şahsım ve Koçarlı halkı adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.” diye konuştu.