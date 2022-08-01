Başkan Kaplan, Koçarlı'daki kooperatif marketin açılışını yaptı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı'daki Tarım Kredi Kooperatif Market'in açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in Aydın Koçarlı Şubesi Yeni Mahalle Arpacılar Caddesi'nde hizmet vermeye başladı. Açılışa Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesini Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ile birlikte kesen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yaptığı konuşmada, Koçarlı'nın tarım sektörünün öncüsü bir ilçe olduğunu ifade ederek, “Çağdaş, modern kooperatifin gelişmesinde büyük katkısı olan, çiftçi ve tarım dostu güzide kuruluşumuzun Kooperatif Market'in Aydın ilimizde 20'nci Türkiye genelinde ise 1147'nci mağazası ilçemizde faaliyete geçirdi. Üreticilerimize ve tüketicilerimize hayırlı olsun. Marketlerinin açılmasında büyük emek ve katkıları olan başta Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize şükranlarımı arz ediyorum. Koçarlımıza hayırlı ve bereketli olsun” dedi.