Başkan Kaplan, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Atilla Koç'u ağırladı

Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı aynı zamanda 22. ve 23. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Atilla Koç Koçarlı'da Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı ziyaret etti. Başkan Kaplan, “İlçemizde ve belediyemizde kıymetli Bakanımızı misafir etmekten mutluluk duyduk. Bakanımıza nazik ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Eski Bakan Atilla Koç, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı ziyaret için Koçarlı'ya geldi. Koçarlı'da yeni belediye hizmet binasına ilk kez gelen Bakan Koç, yeni binanın Koçarlı'ya hayırlı olmasını diledi. Eski Bakan Koç'u ilk olarak başkanlık makamında misafir eden Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı'ya yapılan ve yapılacak olan projelerden bahsederek, Koç'u bilgilendirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de ifade eden Başkan Kaplan, “ Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Atilla Koç'u belediyemizde misafir etmekten mutluluk duyduk. Kendileriyle geçtiğimiz hafta Buharkent'te düzenlenen İncir Festivalinde bir araya gelmiştik ve Koçarlı'ya geleceğini ifade etmişti. Sağ olsunlar Bakanımızı bugün ilçemizde misafir ettik. Bakanımıza nazik ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Kaplan, Belediye ziyaretinin ardından Bakan Koç'u, Koçarlı'ya kazandırılan Millet Bahçesi'nde ağırladı. Millet Bahçesi'ni Başkan Kaplan ile birlikte gezen Bakan Koç, “Koçarlı'ya güzel yatırımlar kazandırılmış ve kazandırılmaya devam ediyor. Hükümetimizin de destekleriyle Koçarlı'mıza ve Aydın'a yakışan bir Belediye binası ve millet bahçesi olmuş. Hayırlı olsun” dedi.

Eski Bakan Atilla Koç daha sonra Koçarlı Belediyesi tarafından açılan ve Koçarlı'da yaşayan kadın girişimcilerin ürünlerinin yer aldığı Yerli Ürünler ve Kadın Girişimciler Satış Mağazası'nı gezerek ürünler hakkında Başkan Kaplan'dan bilgi aldı.