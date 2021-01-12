Başkan Kaplan, “KYK Yurdu Projesi onaylandı

Başkan Kaplan, Koçarlı'da yapılacak olan KYK yurdu projesinin onaylandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Mevcut yurt binasının deprem yönetmeliğine uymaması sebebiyle yıkım kararı alınması üzerine ilçede yeni bir yurt yapılması hususunda kolları sıvayan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, geçtiğimiz aylarda mevcut yurt alanında incelemelerde bulunmuş ve Koçarlı'ya daha modern bir yurt yapılacağını açıklamıştı.

2021 Yılının ilk Ankara ziyaretini gerçekleştiren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Prof Dr. Süleyman Şahin'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı ile müjdeyi veren Kaplan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“ Koçarlı için çıktık yola. Ankara'dan Koçarlı'ya ilk müjdemiz; KYK Yurdu projesi onaylandı. 12.092,61 m alan üzerine 14.358,15 m inşaa edilecek olan yurt; 560 Kişilik kapasitesi (Kız ve Erkek Ögrenciler için), Sosyal Tesis alanları, İdari Binadan oluşacak.

Hayırlı uğurlu olsun”

Belediye Başkanı Nedim Kaplan ayrıca yaptığı açıklamada, “Daha modern bir KYK yurdunun İlçeye kazandırılması için desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Prof Dr. Süleyman Şahin, AK Parti Aydın Milletvekilleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi