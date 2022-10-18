Başkan Kaplan “Muhtarlarımız devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır”

Başkan Kaplan, yayınladığı mesajda muhtarların yerel demokrasinin en kadim örneğini temsil ettiklerini, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında kilit role sahip olduklarını ve mahallelerde devletin gören gözü, işiten kulağı olduklarını ifade etti.

Vatandaşın çaldığı ilk kapı olan muhtarların yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçası olduğunu da dikkat çeken Başkan Kaplan, “Eğer hedefiniz vatandaşa hizmetse muhtarla beraber çalışır ve hizmeti birlikte götürürsünüz. Biz de vatandaşa hizmet noktasında muhtarlarımızın taleplerine önem vererek mahallelerimizin sorunlarını birlikte çözmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımız vatandaşlarımızla aramızda köprü görevini üstleniyorlar ve bu köprü görevini de 52 mahallemizde en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Muhtarlık kutsal bir görevdir. Mahallerimizde yol çalışmalarından, nüfus hizmetlerine, asayiş çalışmalarından, eğitim ve sosyal yardım hizmetlerine kadar pek çok alanda önemli bir görev üstlenirler. O yüzdendir ki vatandaşın çaldığı ilk kapı olan muhtarlarımız yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçasıdır” dedi.

Muhtarlık kurumunun yaklaşık 200 yıllık mazisi olduğunu ifade eden Başkan Kaplan, “Muhtarlık kurumu, tarihinin hiçbir döneminde önemini kaybetmemiş, özellikle son yıllarda bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan talimatları ve yönlendirmeleriyle bu kurumun işlevselliği arttırılmıştır. Muhtarlarımızın bugün hizmet standartları geliştirilmiş, vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara aktarmada ve yerine getirmede önemli imkanlara kavuşmuşlardır. Bunun en önemli göstergesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği önemdir. Hiçbir ayrım yapmadan vatandaşımızın memnuniyetini esas alarak, onlarla kucaklaşarak hizmetimizi ve işimizi yürütmek durumundayız. Bu duygu ve düşünceler ile mahallelerinin her türlü ihtiyacını tespit edip vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşmasını sağlayan mahalle muhtarlarımıza, ortaya koydukları özverili hizmetlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, öncelikle Koçarlı'mızda bulunan 52 mahallemizde görev yapan, demokrasimizin temel taşı, vatandaşlarımızın güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.