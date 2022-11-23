Başkan Kaplan “Öğretmenlerimize her zaman minnettarız”

Öğretmenlerin üstlendiği misyonla 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen Türkiye'nin Yüzyılı ve geleceğinin inşasında büyük pay sahibi olduğunu belirten Başkan Kaplan, “Bir neslin yetişmesinde ve ülkelerin gelişme sağlamasında da en önemli yapı taşlarıdır. En zor şartlarda dahi görev bilinci içerisinde, ülkenin dört bir köşesinde her türlü fedakârlığı göstererek görevlerini en iyi şekilde yerine getiren öğretmenlerimize her zaman minnettarız. Hayatının merkezine insanı alan, kişiliğimizin belirlenmesinde, yetişmemizde, hayata dair kanaatlerimizin, düşüncelerimizin oluşmasında büyük emekleri olan öğretmenlerimiz, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen Türkiye'nin geleceğinin inşasında büyük pay sahibidir” dedi.

Öğretmenliğin sadece bir meslek olmadığının altını çizen Başkan Kaplan, “Okul çağında ki her çocuğun hayata atıldığı ilk gün itibariyle yetişmesinde ve eğitiminde alın teri ve emek gerektiren kutsal bir görevdir. Öğretmen yalnızca kalem ve defter ile yazılan bir harfi öğreten değil; kendini bilen, geliştiren ve daima aydınlık geleceğe ilerleyen, öğrenmek ve öğretmekten hiç yılmayan bir toplum anlayışının gelecek nesillere aktarılmasının mimarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gelecek nesillerimizi özveri ile yetiştiren görev başındaki ve emekli olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü saygı ve minnet duyguları ile kutluyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin şehit öğretmenlerinin anıları önünde saygıyla eğiliyor, Şehit öğretmenlerimizi dua ve rahmetle anıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” diye konuştu.